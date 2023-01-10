Минэнерго: «в ближайшее время» будет опубликован ответ на потолок цен на российскую нефть
Подробности о мониторинге цен и о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть будут опубликованы «в ближайшее время». Об этом говорится в телеграм-канале Минэнерго России.
— Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах, — сказано в публикации.
Также в сообщении говорится, что вмешательство стран запада в рыночные механизмы сказывается на стабильном и безопасном энергоснабжении мира.
9 декабря 2022 года глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил о подготовке указа президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Ранее в том же месяце сообщалось, что эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России вступило в силу.
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