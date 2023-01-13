Гендиректор НСПК заявил о решении проблемы с дефицитом чипов для банковских карт в России

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев заявил, что в России удалось решить проблему дефицита чипов для банковских карт.



По его словам, возникший в период пандемии дефицит чипов по всему миру не мог не отразиться на банковской сфере, и в условиях ограничений российские компании смогли решить ее достаточно эффективно.

— Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители, — сказал Комлев в интервью «Интерфаксу».

Фото: pixabay.com

Дефицит чипов банковских карт обострился весной 2022 года в связи с отказом европейских поставщиков от сотрудничества с Россией. Вместе с тем в начале марта с российского рынка ушли два крупнейших игрока платежного рынка — Visa и Mastercard. Их карты продолжили работать внутри страны, но многие россияне стали оформлять карты российской платежной системы «Мир», что увеличило спрос на выпуск карт.

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Маргарита Головатенко