За сутки в Казани в результате ДТП пострадали 4 человека

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За минувшие сутки в Казани произошло 184 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 4 человека. Также в аварии погибла пенсионерка, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Два человека пострадали от столкновения, еще один — в результате наезда. Также помощь медикам понадобилась пассажиру общественного транспорта, который упал, находясь в его салоне. Кроме того, в результате аварии погибла 80-летняя женщина.

По информации ГИБДД, за 12 января было задержано 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Еще у троих автомобилистов не было водительского удостоверения. Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений был доставлен один человек.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Напомним, смертельная авария произошла накануне в 12.05 на перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова. В результате аварии погибла пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в скорой. Травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Айрат Назипов