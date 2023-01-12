В Казани завершился капремонт второго корпуса горбольницы №16

В Казани завершили капитальный ремонт второго корпуса городской больницы №16 — единственного в городе учреждения с отделениями гематологии и пульмонологии, сообщили в мэрии.



В многопрофильном медучреждении функционируют стационар, поликлиника, женская консультация и роддом, лор-центр и пульмоцентр. В корпусе заменили кровлю, инженерные сети, установили новое оборудование и мебель. В каждой палате появились туалеты.

Фото: kzn.ru

В корпусе также появился кабинет рентгеновской компьютерной томографии с новым оборудованием. В здании разместили отделение для хранения лекарств, где создали специальные условия с поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха.

Фото: kzn.ru

Больница №16 расположена в Московском районе по адресу ул. Гагарина, 121. Это многопрофильное медучреждение, в составе него работают стационар, поликлиника, женская консультация и роддом. К больнице прикреплено более 56 тысяч человек, из которых 34% — взрослое население. Ежегодно здесь медицинскую помощь получают около 12 тысяч человек.

Капитальный ремонт в стационаре горбольницы №16 стартовал в конце марта. Отделение онкогематологии во втором корпусе открылось после ремонта в июле этого года.

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Маргарита Головатенко