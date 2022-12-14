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Минцифры предложит штрафовать за утечку персональных данных до 3% годового оборота

12:44, 14.12.2022
Минцифры предложит штрафовать за утечку персональных данных до 3% годового оборота
Фото: pixabay.com

Минцифры России выступает за штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, когда законопроект будет проходить через Госдуму, Минцифры будет настаивать на двух моментах, которые будут являться смягчающими обстоятельствами: во-первых, если компания аттестовала и сертифицировала всю свою инфраструктуру, усилила инфраструктуру и сделала все, что можно было предпринять для защиты данных. Во-вторых, если компания намерена компенсировать ущерб гражданам, чьи данные утекли.

Шадаев подчеркнул, что предложение ввести оборотные штрафы не ставит перед собой цель сбора большего количества денег в бюджет. Цель состоит в том, чтобы мотивировать компании инвестировать в инфраструктуру, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в ходе конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря заявлял, что штрафы за утечки персональных данных граждан в России очень низкие — за сливы данных миллионов человек могут оштрафовать на 60 тысяч рублей. Он предложил увеличить штрафы для организаций, которые собирают персональные данные: это поможет улучшить подходы к их защите. Также предложено ввести уголовную ответственность за незаконный оборот персональными данными.

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Маргарита Головатенко
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