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Начальник команды ФК «КАМАЗ» Марат Ахмедшин покинул клуб

16:24, 12.01.2023
Начальник команды ФК «КАМАЗ» Марат Ахмедшин покинул клуб
Фото: пресс-служба ФК "КАМАЗ"

ФК «КАМАЗ» покидает начальник команды Марат Ахмедшин, об этом в четверг сообщили в пресс-службе клуба.

— Марат, занимавший в клубе должность начальника команды, покидает свой пост по соглашению сторон, — сказано в сообщении.

В ноябре футбольный клуб «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России, проиграв петербургской «Звезде» со счетом 2:1.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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