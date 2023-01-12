Начальник команды ФК «КАМАЗ» Марат Ахмедшин покинул клуб
ФК «КАМАЗ» покидает начальник команды Марат Ахмедшин, об этом в четверг сообщили в пресс-службе клуба.
— Марат, занимавший в клубе должность начальника команды, покидает свой пост по соглашению сторон, — сказано в сообщении.
В ноябре футбольный клуб «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России, проиграв петербургской «Звезде» со счетом 2:1.
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