8% всех мировых выбросов приходится на производство обуви и одежды

8% всех мировых выбросов приходится на производство обуви и одежды. Обработка ткани, заготовка пряжи, производство и транспортировка предметов гардероба оказывают существенную нагрузку на экологическую систему, отмечают специалисты.

Сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка, который обслуживает и Татарстан, за весь 2022 год в рамках проекта «Второе дыхание вещей» собрали более 4 тонн вещей. Из них 3 289 кг было отдано в благотворительные организации и социальные секонд-хенды, а 779 кг — на переработку.



— За 2022 год команда Волго-Вятского Сбера сэкономила 87,8 тонны выбросов углерода благодаря проекту «Второе дыхание вещей». Это наш вклад в осознанное потребление и популяризацию экоповестки, — отметил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Напомним, «Реальное времени» писало о попадании Татарстана в рейтинг соответствия ESG-критериям. Регионы разделили на группы по уровню соответствия ESG-критериям. Сюда вошли: вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления. По экологическому показателю Татарстан занял первое место, обойдя ближайших конкурентов — Тюменскую область и Республику Саха.

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