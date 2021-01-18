Исследование: самые востребованные у работодателей Казани группы профессий

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рейтинге самых востребованных у работодателей Казани групп профессии оказались профессии в сфере строительства, продаж, производства и сырья. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Работа» (есть в распоряжении «Реального времени»).

По итогам прошлого года медианная зарплата в столице Татарстана составила 35 тысяч рублей. Соискатели без опыта или с минимальным опытом работы во многих сферах могут рассчитывать на зарплату, равную или выше медианной.

Фото: Максим Платонов

Наиболее востребована у казанских работодателей (по числу вакансий) группа профессий в сфере “Строительство”. Начинающих маляров и шпаклевщиков научат работать с оборудованием и оплатят не только время работы, но и обучения. Заработная плата составит 45 тысяч рублей, однако она может варьироваться в зависимости от объема работы.

Вторая в рейтинге по востребованности — группа профессий “Производство, сырьё, с/х”. На третьей строчке топа — группа профессий “Продажи”, где охотно готовы рассматривать кандидатов без опыта работы.

Татьяна Леухина