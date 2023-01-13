22-летняя россиянка вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс вселенная»
Уроженка Оренбурга и «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал 71-го конкурса красоты «Мисс вселенная». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Перед зрителями россиянка выступила в купальнике цвета фуксии и плаще с вышивкой жар-птицы на спине. Затем она продефилировала в бордовом бархатном платье, вышитом жемчугом.
Анна Линникова родилась 4 апреля 2000 года в Оренбурге. Там же она выросла и начала профессионально работать моделью в 16 лет. Позднее переехала в Санкт-Петербург. Она является обладательницей титула «Мисс Россия — 2022».
Финал конкурса пройдет 14 января в Новом Орлеане (США).
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