СМИ сообщили о смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до этого ее доставили в больницу после остановки сердца, сообщает The New York Times.

— С тяжелым сердцем я должна поделиться сокрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала, — приводит газета заявление ее матери Присциллы Пресли.

Лиза-Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года. Она была единственным ребенком в семье известного певца и актера Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. Она сделала карьеру в музыкальном бизнесе и выпустила три альбома: To Whom It May Concern в 2003 году, Now What в 2005 году и Storm & Grace в 2012 году. Еще певица выпустила синглы, в том числе дуэты с отцом, используя треки, выпущенные им перед смертью.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что в октябре прошлого года на 88-м году жизни умер музыкант Джерри Ли Льюис, стоявший у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами.



Айрат Назипов