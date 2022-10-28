Скончался один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Фото: wikipedia.org/Silvio Tanaka from Sao Paulo

В пятницу на 88-м году жизни умер музыкант Джерри Ли Льюис, стоявший у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами, сообщает ТАСС.



В последние годы жизни музыкант страдал от многочисленных болезней и травм, возникших в результате образа жизни, который он вел в молодости, сообщил его публицист Рик Брэгг:

— Врачи говорили, что он должен был умереть еще несколько десятилетий назад, — сказал публицист.

Карьера Льюиса началась с записей на Sun Records в 1956 году. Первым хитом певца стал сингл Crazy Arms (1956). Следующий хит Whole Lotta Shakin’ Goin’ On (1957) стал визитной карточкой певца. Затем последовали также успешные Great Balls of Fire (1957), Breathless (1958), High School Confidential (1958).

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Маргарита Головатенко