В Казани лоб в лоб столкнулись автобус и скорая
На перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова в Казани лоб в лоб столкнулись автобус и скорая. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
— В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 г.р., находящаяся в скорой. Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина, — рассказали в МВД.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что в понедельник, 9 января, на 23 км автодороги Казань — Ульяновск автобус с 15 пассажирами съехал с дороги в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
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