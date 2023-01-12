В Казани лоб в лоб столкнулись автобус и скорая

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

На перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова в Казани лоб в лоб столкнулись автобус и скорая. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



— В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 г.р., находящаяся в скорой. Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина, — рассказали в МВД.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в понедельник, 9 января, на 23 км автодороги Казань — Ульяновск автобус с 15 пассажирами съехал с дороги в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

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Айрат Назипов