В Казани восстановили движение трамваев №5а

Фото: МУП "Метроэлетротранс "(архив)

В Казани восстановили движение трамваев по маршруту №5а, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



В ближайшее время восстановится движение трамваев №3 и 5, уточнили на предприятии.

Движение приостанавливали в связи со скоплением талой воды на трамвайных путях от остановки «Татмебельбыт» до остановки «Площадь Вахитова». Не ходили трамваи маршрутов №3, 5, 5а на участке от ЖД вокзала до улицы Глазунова. Аварийные бригады провели работы по отводу и откачке воды.

В начале декабря в Казани приостанавливали движение трамваев маршрута №5а из-за оплавления пластиковой обшивки крыши на одном из вагонов.

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Маргарита Головатенко