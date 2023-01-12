Пятикратный чемпион России по гандболу Максим Куретков перешел в казанский «Зилант»
Пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России Максим Куретков стал игроком казанского гандбольного клуба «Зилант», сообщили в пресс-службе клуба.
Правый полусредний перешел в казанскую команду из ставропольского «Виктора».
В списке достижений игрока — серебряная медаль чемпионата («Виктор») и бронзовая (краснодарский «Скиф»). Спортсмен участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы — 2020 в составе сборной команды России.
14 и 15 января «Зилант» сыграет против омской команды «Скиф-Юниор». Матчи пройдут в спортивном комплексе «Мирас».
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