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Пятикратный чемпион России по гандболу Максим Куретков перешел в казанский «Зилант»

18:29, 12.01.2023 1
Пятикратный чемпион России по гандболу Максим Куретков перешел в казанский «Зилант»
Фото: гандбольный клуб «Зилант»

Пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России Максим Куретков стал игроком казанского гандбольного клуба «Зилант», сообщили в пресс-службе клуба.

Правый полусредний перешел в казанскую команду из ставропольского «Виктора».

В списке достижений игрока — серебряная медаль чемпионата («Виктор») и бронзовая (краснодарский «Скиф»). Спортсмен участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы — 2020 в составе сборной команды России.

Фото: гандбольный клуб «Зилант»

14 и 15 января «Зилант» сыграет против омской команды «Скиф-Юниор». Матчи пройдут в спортивном комплексе «Мирас».

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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