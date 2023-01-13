В Казани обнаружили незаконную свалку снега

Фото: скриншот

Во время ночного рейда татарстанские экологи обнаружили в Казани незаконную свалку снега. Речь идет о пустыре на улице Аделя Кутуя, сообщает «ГТРК Татарстан».

Масштабы свалки впечатляют: площадь составляет 617 квадратных метров, а объем — 740 кубических метров. Во время рейда экологи зафиксировали, как снег сваливают сразу 4 КАМАЗа.

Фото: скриншот

Заказчиком оказалась крупная компания ООО «Автодортранс». Ей и главе администрации района выдано предостережение. В случае если свалку не ликвидируют в скором времени, последует крупный штраф.

Напомним, места временного складирования снега в Татарстане заполнены на 40—50%. Если говорить о Казани, то на территории города находятся 10 временных мест складирования снега с последующим вывозом и утилизацией на 7 существующих городских снегоплавильных пунктах.

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Елизавета Пуншева