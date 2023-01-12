В Татарстане места временного складирования снега заполнены на 40-50%

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Места временного складирования снега в Татарстане заполнены на 40-50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Если говорить о Казани, то на территории города находятся 10 временных мест складирования снега с последующим вывозом и утилизацией на 7 существующих городских снегоплавильных пунктах.

На территории Советского района Казани согласовано 4 временных места складирования снега, еще три находятся в Вахитовском и Приволжском районах, два — в Кировском и Московском районах, и еще по одному расположены в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Как добавили в Минэкологии РТ, им поступило 31 обращение о несанкционированном складировании снега на муниципальных территориях, из них 18 о складировании снега на зеленой зоне в Казани. По выявленным нарушениям выдано 10 предостережений, срок исполнения которых не истек, по 3 фактам нарушения устранены.

В ноябре «Реальное время» писало, что на приемку и утилизацию снега в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани будет выделено более 12,8 млн рублей.

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Айрат Назипов