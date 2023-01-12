Золото подорожало до $1900 за унцию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась выше $1,9 тыс. за тройскую унцию. Это произошло впервые с мая 2022 года, сообщает ТАСС.

Ближе к 17.00 по мск цена золота росла и составляла $1 903,6 за тройскую унцию. В то же время стоимость серебра в ходе торгов на Comex находилась на уровне $24,26 за тройскую унцию (+3,32%).

Фото: pixabay.com

Напомним, что в начале этой недели золото подорожало до $1882,8 за тройскую унцию, достигнув максимального показателя с 9 мая прошлого года.

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Айрат Назипов