Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара
Котировки февральских контрактов на золото к 19.52 мск на Нью-Йоркской товарной бирже увеличились на 0,7% — до $1882,8 за тройскую унцию, достигнув максимального показателя с 9 мая прошлого года, сообщает MarketWatch.
Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,1% — до $24 за унцию. Рассчитываемый ICE индекс, демонстрирующий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, падает в понедельник на 0,8%.
Инвесторы ожидают, что Федрезерв замедлит темпы повышения базовой процентной ставки, и это способствует снижению доллара.
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