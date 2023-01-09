Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Котировки февральских контрактов на золото к 19.52 мск на Нью-Йоркской товарной бирже увеличились на 0,7% — до $1882,8 за тройскую унцию, достигнув максимального показателя с 9 мая прошлого года, сообщает MarketWatch.



Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,1% — до $24 за унцию. Рассчитываемый ICE индекс, демонстрирующий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, падает в понедельник на 0,8%.

Фото: pixabay.com

Инвесторы ожидают, что Федрезерв замедлит темпы повышения базовой процентной ставки, и это способствует снижению доллара.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко