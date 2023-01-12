В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали смертельное ДТП с автобусом и скорой в Казани

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Ассоциация АТП Татарстана опубликовала видео с моментом ДТП автобуса и скорой помощи, которое произошло сегодня в Казани на перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова.



В результате ДТП погибла пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в скорой. Травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина.

В момент ДТП скорость движения автобуса составляла 6 км/ч. Водитель скорой помощи, выехавший на встречную полосу, имел возможность вернуться на свою. На момент столкновения автобус полностью остановился, скорая помощь совершила столкновение с полностью остановившимся автобусом, рассказали в ассоциации.

Отмечается, что водитель автобуса, выезжавший с остановки, заблаговременно не мог увидеть скорую помощь в связи с тем, что перед ней поворачивал автомобиль темного цвета.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту ДТП. Речь идет о ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СК.

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Маргарита Головатенко