Сегодня в Татарстане сильный ветер и до -14 градусов

В пятницу, 13 января, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -9 до -14 градусов. В Казани прогнозируется от -9 до -11°С, в Набережных Челнах — от -10 до -13°С.

В Гидрометцентре Татарстана также предупреждают об умеренном юго-западном, южном ветре. Местами его порывы могут усиливаться до 15—17 м/с. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни регион по-прежнему будет находиться на периферии антициклона, осадки маловероятны. Ночью в выходные температура воздуха составит от -12 до -19 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -14°С.



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Татьяна Демина