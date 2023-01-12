Татарстанцев предупредили о сильном ветре в пятницу
В пятницу, 13 января, в Татарстане ожидается сильный юго-западный, южный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, усиление ветра возможно завтра ночью и днем. Порывы могут достигать 15—17 м/с.
Напомним, в ближайшие дни Татарстан по-прежнему будет находиться на периферии антициклона, осадки маловероятны. С 13 по 15 января ночью температура воздуха составит от -12 до -19 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -14°С.
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