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Татарстанцев предупредили о сильном ветре в пятницу

16:38, 12.01.2023
Татарстанцев предупредили о сильном ветре в пятницу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пятницу, 13 января, в Татарстане ожидается сильный юго-западный, южный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, усиление ветра возможно завтра ночью и днем. Порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в ближайшие дни Татарстан по-прежнему будет находиться на периферии антициклона, осадки маловероятны. С 13 по 15 января ночью температура воздуха составит от -12 до -19 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -14°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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