ФК «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Футбольный клуб «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России, проиграв петербургской «Звезде» со счетом 2:1.



Первый мяч в ворота челнинцев на 7-й минуте забил Станислав Уткин, второй гол на 71-й минуте реализовал Дмитрий Суконкин. У челнинцев забил Никита Кирсанов.

«КАМАЗ» не побеждает в пяти матчах подряд. После 18-го тура автозаводцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «КАМАЗ» обыгрывал «Зенит-Ижевск» и «Енисей».



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Маргарита Головатенко