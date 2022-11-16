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ФК «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России

17:50, 16.11.2022
ФК «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России
Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Футбольный клуб «КАМАЗ» не прошел в седьмой раунд Кубка России, проиграв петербургской «Звезде» со счетом 2:1.

Первый мяч в ворота челнинцев на 7-й минуте забил Станислав Уткин, второй гол на 71-й минуте реализовал Дмитрий Суконкин. У челнинцев забил Никита Кирсанов.

«КАМАЗ» не побеждает в пяти матчах подряд. После 18-го тура автозаводцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «КАМАЗ» обыгрывал «Зенит-Ижевск» и «Енисей».

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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