В Татарстане 40% соискателей не готовы снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»), в третьем квартале этого года 40% соискателей Татарстана не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Стоит отметить, что во втором квартале 2022 года так ответили 46% респондентов. Кроме того, респонденты стали чаще отмечать, что готовы снизить свои зарплатные ожидания: в третьем квартале 2022 года так ответили 39%, во втором таких было 35%. Также изменилась доля тех, кто затруднился ответить: она выросла на 2% (с 19% до 21%).

В настоящее время средняя ожидаемая зарплата в Татарстане составляет около 46,3 тысячи рублей. Чаще других в третьем квартале готовность снижать зарплатные ожидания отмечали специалисты ИТ-сферы (53%), специалисты по инвестициям и консалтингу (47%), представители добывающей отрасли (45%) и специалисты по маркетингу, рекламе, PR (41%).

Вместе с этим не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства: представители автобизнеса (51%), строительной сферы (50%), сферы закупок (50%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.

Согласно данным Татарстанстата, реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, в республике в январе — июне 2022-го составила 102,3% к соответствующему периоду прошлого года.

По итогам первого полугодия 2022 года самая высокая среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась у IT-специалистов. В категории «деятельность в области информации и связи» она достигла 78 089 рублей.



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Максим Кокунин