Подростка из Нижнекамска подозревают в подготовке нападения на школу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бывший ученик школы №8 Нижнекамска стал подозреваемым в уголовном деле о подготовке к убийству двух и более лиц. Дело возбудили в центральном аппарате Следкома по РТ 10 января 2023 года по оперативным материалам полиции, сообщают источники «Реального времени», близкие к силовикам.



По версии следствия, подозреваемый с августа по конец сентября 2022 года готовился совершить нападение на свою бывшую школу, для чего целенаправленно собирал информацию о способах и тактических приемах убийств в учебных заведениях и способах изготовления взрывного устройства. Кроме того, он пытался найти соучастников для задуманного преступления, но был задержан сотрудниками полиции в связи с другим делом.

Один из источников отмечает — целью парня могли стать его бывшие одноклассники, с которыми он за год совместной учебы не смог поладить.

Фото: yandex.ru

В МВД и Следкоме по РТ уголовное дело пока не комментируют.

По данным telegram-канала Baza, подозреваемый учится в нефтехимическом колледже, где его считают бесконфликтным студентом, который хорошо общается с ровесниками и посещает церковь. В то же время парень стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Позже в Управлении образования Нижнекамского района сообщили:

— В образовательных учреждениях существуют методики определения уровня тревожности детей. По одной из таких методик была выявлена обеспокоенность одного студента колледжа Нефтехимии и нефтепереработки. Совместно с психологами и правоохранительными органами ситуация была сразу же взята под контроль и отработана. Комиссия по делам несовершеннолетних определила дальнейшие этапы работы с подростком. Необходимая квалифицированная помощь оказана и продолжает оказываться, на сегодняшний день студент ведет себя дисциплинированно, посещает занятия, успешно обучается. Его настроение беспокойства у педагогов не вызывает. Ситуация находится на постоянном мониторинге специалистов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова