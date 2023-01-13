АЕБ: в 2023 году в России появится 5—7 новых автомобильных брендов

В 2023 году в России появится минимум 5—7 новых автомобильных брендов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года сообщил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

— Мы ожидаем, что еще минимум 5—7 новых брендов появятся в 2023 году. Минимум, а то и больше, — цитирует его слова агентство «Прайм».

Фото: lada.ru

Калицев также выразил уверенность, что в 2023 году авторынок будет развиваться.

— Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует, — заключил глава АЕБ, подчеркнув, что речь идет и о китайских брендах.

Сегодня Калицев также рассказал о том, что по сравнению с декабрем 2021 года месячные продажи легковых машин сократились на 50,2%, до 64 072 штук.

Автомобильный рынок в 2022 году штормило, как и многие другие сферы бизнеса. Начиная с марта в России резко рухнули продажи, просело автокредитование, а большая часть брендов ушла, оставив в стране всего 14 автомобильных марок. Несмотря на это, есть и несколько положительных моментов — в их числе параллельный импорт, возобновление программы льготного автокредитования и усиление АвтоВАЗа. Ключевые события отрасли — в материале «Реального времени».

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Антон Гаврилов