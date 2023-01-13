Российский авторынок в 2022 году упал на 58,8%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Показатель месячных продаж легковых автомобилей, по сравнению с декабрем 2021 года, сократился на 50,2%, упав до 64 072 штук. Общее снижение продаж год к году достигло отметки в 58,8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, ситуация на авторынке «будет меняться».

— Емкость рынка продолжает быть очень высокой, и его потенциал остается высоким. Мы как автопроизводители все это видим и оцениваем, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо этого, Калицев заявил, что санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт станут определяющими факторами для развития авторынка России в 2023 году.



Сообщается, что АЕБ прогнозирует рост российского авторынка в 2023 году на 12%, до 770 тысяч штук.

— Но никто в мире не может прогнозировать текущую ситуацию,— заключил Калицев.

Напомним, в начале декабря 2022 года сообщалось, что к концу года на российском автомобильном рынке осталось только 14 из 60 брендов.

Автомобильный рынок в 2022 году штормило, как и многие другие сферы бизнеса. Начиная с марта в России резко рухнули продажи, просело автокредитование, а большая часть брендов ушла, оставив в стране всего 14 автомобильных марок. Несмотря на это, есть и несколько положительных моментов — в их числе параллельный импорт, возобновление программы льготного автокредитования и усиление АвтоВАЗа. Ключевые события отрасли — в материале «Реального времени».



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Антон Гаврилов