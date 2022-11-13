«Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в вооруженные силы России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в армию Росси. Эта мера нужна в том числе и для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения вооруженных сил в виде 300 тысяч мобилизованных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

— Решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ, — сказал он.

По его словам, решение принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и вся система гособоронзаказа сталкивается с «беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных».

— Сегодня вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях, посудите сами — за последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать, — отметил источник.

Он подчеркнул, что теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил «Калашников» ответственным исполнителем данной задачи:

— Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) — предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»), — заключил источник.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Максим Кокунин