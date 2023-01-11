«Нефтехимик» дома обыграл «Амур»
«Нефтехимик» победил «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, игра завершилась со счетом 1:0.
У хозяев льда шайбу в первом периоде забил нападающий Вячеслав Лещенко.
Нижнекамский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 47 очками за 49 матчей.
8 января «Нефтехимик» проиграл «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:5.
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