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«Нефтехимик» дома обыграл «Амур»

21:23, 11.01.2023
«Нефтехимик» дома обыграл «Амур»
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» победил «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, игра завершилась со счетом 1:0.

У хозяев льда шайбу в первом периоде забил нападающий Вячеслав Лещенко.

Нижнекамский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 47 очками за 49 матчей.

8 января «Нефтехимик» проиграл «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:5.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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