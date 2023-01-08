Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Витязю»
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:5.
Напомним, что 6 января сообщалось о победе нижнекамского «Нефтехимика» над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3. За нижнекамский клуб шайбы забросили Михаил Назаров, Вячеслав Лещенко, Ансель Галимов и Павел Порядин. В составе «Северстали» голами отличились Даниил Вовченко, Дмитрий Моисеев и Игорь Гераськин.
4 января хоккеисты «Нефтехимика» одержали победу над московским «Спартаком». Тогда игра закончилась со счетом 3:2.
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