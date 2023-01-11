Ограничение движения по улице Васильченко в Казани продлили до 20 февраля

В Казани продлили ограничение движения по улице Васильченко до 20 февраля, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



Перекрытой для движения останется проезжая часть возле дома №1 — здесь продолжаются работы на сетях газопровода.

С 20 февраля по 15 марта ограничат движение по проезжей части и закроют тротуар возле дома №31 по улице Кулахметова и около домов №80 и №83а по улице Восстания. На этих участках также будут вестись работы на сетях газопровода.

В Казани с 11 января до 30 сентября ограничили движение транспорта по улице Магистральной. Закрыта проезжая часть напротив здания №2а по улице Южно-Промышленной.



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Маргарита Головатенко