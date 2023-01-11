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До сентября 2023 года в Казани ограничат движение по улице Магистральной

02:34, 11.01.2023
До сентября 2023 года в Казани ограничат движение по улице Магистральной
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Магистральной в связи со строительством хозяйственно-бытовой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничение будет действовать с 11 января до 30 сентября, будет закрыта проезжая часть напротив здания №2а по улице Южно-Промышленной.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, до 31 января движение ограничено по улице Бухарской, закрыта проезжая часть и тротуар вблизи здания №4в.

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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