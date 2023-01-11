Татарстан в новогодние праздники посетили туристы из 81 региона России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогодние каникулы Татарстан посетили жители 81 региона России. Больше всего туристов прибыло из Москвы и Нижнего Новгорода, а также соседних Уфы, Самары и Ульяновска, сообщили «Реальному времени» в «МегаФоне».

Пик посещений Татарстана зафиксировали 4—6 января. Кроме Казани, в новогодние выходные путешественники посещали Нижнекамск, Альметьевск и Набережные Челны. Кроме того, они ездили в Куюки, Усады, Раифу, на остров-град Свияжск, курорт «Свияжские холмы». Посещаемость древнего Болгара в этот период выросла в два раза.

— В первые январские дни значительно увеличивается нагрузка на сеть не только в традиционных местах отдыха, но и в небольших селах и деревнях, куда приезжают, чтобы встретить Новый год с родными, — обратил внимание директор «МегаФона» в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным оператора, в новогодние каникулы в Татарстане абоненты проговорили свыше 60 миллионов минут. На гостей региона пришлась десятая часть этого объема. Чаще всего из Татарстана в этот период звонили в соседние регионы — Самарскую область и Башкирию, а также в Москву.

По данным Комитета по развитию туризма Казани, город в новогодние каникулы посетило около 160 тысяч туристов. Это на 22 тысячи больше, чем за аналогичный период 2022 года.



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Антон Гаврило