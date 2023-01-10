Казань в новогодние праздники посетили около 160 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань в новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января — посетили около 160 тысяч туристов. Это на 22 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила на «деловом понедельнике» директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

— Средняя загрузка средств размещения в период с 31 декабря по 8 января составила 78%. При этом основной пик бронирования пришелся на период с 3 по 5 января и составил в среднем 93%, — сказала она.

По ее словам, с каждым годом наблюдается увеличение спроса среди гостей столицы Татарстана на проживание в съемных квартирах.

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Казанский Кремль в новогодние каникулы посетили 18 тысяч человек, добавила Дарья Санникова. По ее словам, это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Музей чак-чака посетили почти 1,4 тысячи туристов — на 8% больше, чем за новогодние праздники 2022-го.

Напомним, в конце прошлого года председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов спрогнозировал, что республику в новогодние каникулы посетят порядка 170—180 тысяч человек. В 2022 году в новогодние праздники регион посетили 140 тысяч гостей.



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Татьяна Демина