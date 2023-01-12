Треть татарстанцев, сменивших работу в 2022 году, жалеют об этом
Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела опрос среди татарстанцев, в ходе которого выяснила, меняли ли респонденты работу в 2022 году и насколько довольны результатом (данные исследования есть в распоряжении «Реального времени»).
Больше трети жителей Татарстана (37%), сменивших работу, признались, что пожалели о своем решении — новая работа оказалась хуже предыдущей. И лишь 13% респондентов ответили, что новое место им нравится больше.
Однако больше половины опрошенных (53%) не меняли работу в 2022 году. Чаще всего это представители сферы государственной службы и НКО, работники научно-образовательной сферы, сферы закупок, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса.
Еще 12% опрошенных заявили, что вообще не работали. Интересно, что мужчины чаще женщин меняли место работы (38% против 36%).
В 2022 году чаще всего новыми вакансиями интересовались представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры. Больше других новым местом трудоустройства были довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования.
Ранее мы писали об исследовании, в ходе которого почти половина опрошенных жителей Казани — 43% — признались, что по ночам им снится работа.
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