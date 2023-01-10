Исследование: почти половине казанцев по ночам снится работа

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Почти половина опрошенных жителей Казани — 43% — признались, что по ночам им снится работа. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно результатам опроса, 49% казанских женщин продолжают думать о поставленных руководством задачах во сне. При этом среди мужчин доля тех, кому снится работа, составляет 37%.

Сны и порой кошмары, связанные с работой, в Казани чаще видят работники в возрасте до 24 лет (53%). Среди работающих казанцев старше 45 лет этот показатель ниже — 39%.

Реже видят сны те, у кого выше зарплата. Так, среди опрошенных, получающих до 30 тысяч рублей в месяц, доля тех, кому снится работа, составляет 47%, а среди респондентов, чья зарплата выше 80 тысяч рублей, — 39%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы минимизировать стресс, вызванный выходом на работу после праздничных выходных, нужно подготовиться к первому рабочему дню. Такой совет дал заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин.



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Антон Гаврилов