ВЭБ.РФ профинансирует строительство объектов инфраструктуры в Зеленодольске на 600 млн рублей

ВЭБ.РФ профинансирует строительство объектов инфраструктуры к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру в Зеленодольске на сумму более 600 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольского района Татарстана.

По итогам реализации инвестиционных проектов на территории промпарка в экономику моногорода будет привлечено свыше 7 млрд рублей инвестиций и будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Необходимое соглашение о сотрудничестве подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

— Заявка подготовлена совместно с министерством экономики республики. Благодаря ВЭБу будет проведено строительство необходимой инфраструктуры, это важно для резидентов. Уверен, в будущем СММЛЦ превзойдет по наполняемости промпарк «Зеленодольск» и станет новым витком развития нашей Заволжской зоны, — сказал глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что за счет средств ВЭБ.РФ к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру будут построены объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, к которой также подключатся: производство инертных материалов компании «АКСА», элеватор компании ООО «Свияжск-зернопродукт», «Зеленодольский крахмальный завод», «Свияжский завод алюминевых сплавов», промкомплекс компании «Альянс» и фулфилмент — центр KazanExpress и другие.

Общая стоимость строительства объектов инфраструктуры составляет более 1,4 млрд рублей. Ее ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

В декабре 2021 года стало известно, что в Татарстане транспортно-экспедиторская компания «Модуль» планирует построить на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра международный транспортный хаб. А уже в августе прошлого года в Татарстане создали рабочую группу по развитию индустриального парка «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр».

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Айрат Назипов