Роскосмосу удалось снизить температуру на корабле «Союз МС-22

Температуру в корабле «Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения удалось уменьшить, сообщили в в пресс-службе «Роскосмоса».

— Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полётами, оставаясь в заданных пределах, — сказано в сообщении.

Фото: vk.com/roscosmos

5 декабря экипаж МКС подтвердил, что из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» произошла утечка. Сработал сигнализатор системы диагностики корабля, свидетельствующий о падении давления в системе охлаждения, визуальный осмотр корабля подтвердил утечку.

В Роскосмосе также рассказали, что воскресенье — выходной у российских космонавтов.

— Вечером вместе со своими коллегами они планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Франции и Аргентины.

Уже сегодня, 18 декабря, в Катаре состоится финал ЧМ-2022. За «золото» поборются сборные Франции и Аргентины. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в 18:00 по московскому времени.

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Илина Хакимова