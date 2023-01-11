Центр стандартизации и метрологии Татарстана возглавил Олег Ибрагимов

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Олег Ибрагимов возглавил Центр стандартизации и метрологии Татарстана. Его уже представили коллективу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ФБУ «ЦСМ Татарстан».

— Уверен, что мы все вместе, с коллективом компетентных специалистов, выполним все те амбициозные задачи, которые ставит перед нами руководство Росстандарта и Республики Татарстан, — сказал Олег Ибрагимов.

На протяжении последних 10 лет должность директора Центра стандартизации и метрологии Татарстана занимал Фарид Туктаров. После кадровых перестановок он продолжит работу в учреждении на посту советника директора.

— Его мудрость и дальновидность позволили Центру стандартизации и метрологии Татарстана уверенно занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Уверен, что Олег Евгеньевич продолжит успешное развитие учреждения и расширит сферы его деятельности в части взаимодействия с инновационно-активными предприятиями, — сказал руководитель Росстандарта в ПФО Сергей Севнецкий.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Олег Ибрагимов получил образование на радиотехническом факультете Казанского авиационного института. Карьеру начинал инженером-конструктором на Казанском оптико-механическом заводе и в ЦКБ «Фотон», руководил Республиканским центром информатизации при Кабмине Татарстана, занимал пост замминистра информатизации и связи республики. С 2006 по 2022 годы работал в Инновационно-производственном технопарке «Идея», с 2017 года руководил им.



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Айрат Назипов