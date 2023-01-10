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Украина разорвала соглашение с Россией о торгово-экономических представительствах

22:49, 10.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украина разорвала соглашение с Россией о торгово-экономических представительствах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Украина вышла из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

— Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном учреждении отделения торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в РФ и отделения торгового представительства РФ на Украине, — сообщил он.

Соглашение было заключено в Москве 29 апреля 2009 года.

Торгово-экономическая миссия входила в состав посольства Украины в России. 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Маргарита Головатенко
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