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«Рубин» опубликовал состав на первые зимние сборы в Турции

16:59, 10.01.2023
«Рубин» опубликовал состав на первые зимние сборы в Турции
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» поделился списком футболистов, прибывших в Белек на первый сбор, сообщает пресс-служба футбольной команды.

  • Вратари: Юрий Дюпин, Александр Беленов, Артем Исмагилов, Никита Корец.
  • Защитники: Егор Тесленко, Александр Мартынович, Артем Попов, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Ленар Фаттахов, Дмитрий Кабутов, Илья Самошников, Константин Нижегородов, Рустам Ашурматов.
  • Полузащитники: Алан Дзагоев, Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Игорь Горбунов, Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Руслан Безруков, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Александр Саплинов, Даниил Кузнецов, Валерий Чуперка.
  • Нападающие: Камиль Муллин, Виталий Лисакович, Кирилл Косарев.
Фото: rubin-kazan.ru

В пресс-службе «Рубина» также рассказали, что позднее к команде присоединятся Джоэль Фамейе, Али Аднан, Дарко Йевтич и Михаил Костюков.

Дебютный сбор продлится с 10 по 21 января. 18 января казанцы сыграют против «Акрона» из Тольятти. Матч состоится в 16.00. А в заключительный день сбора «Рубин» сразится с болгарским «Берое». Игра запланирована на 11.00.

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Илина Хакимова
СпортФутбол Татарстан

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