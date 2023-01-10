«Рубин» опубликовал состав на первые зимние сборы в Турции
Казанский «Рубин» поделился списком футболистов, прибывших в Белек на первый сбор, сообщает пресс-служба футбольной команды.
- Вратари: Юрий Дюпин, Александр Беленов, Артем Исмагилов, Никита Корец.
- Защитники: Егор Тесленко, Александр Мартынович, Артем Попов, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Ленар Фаттахов, Дмитрий Кабутов, Илья Самошников, Константин Нижегородов, Рустам Ашурматов.
- Полузащитники: Алан Дзагоев, Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Игорь Горбунов, Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Руслан Безруков, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Александр Саплинов, Даниил Кузнецов, Валерий Чуперка.
- Нападающие: Камиль Муллин, Виталий Лисакович, Кирилл Косарев.
В пресс-службе «Рубина» также рассказали, что позднее к команде присоединятся Джоэль Фамейе, Али Аднан, Дарко Йевтич и Михаил Костюков.
Дебютный сбор продлится с 10 по 21 января. 18 января казанцы сыграют против «Акрона» из Тольятти. Матч состоится в 16.00. А в заключительный день сбора «Рубин» сразится с болгарским «Берое». Игра запланирована на 11.00.
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