В «Рубине» определились с соперниками на первом сборе в Турции
Казанский «Рубин» опубликовал расписание первого зимнего сбора в Турции. Всего в городе Белек команда проведет 4 сбора, сообщает пресс-служба клуба.
Дебютный сбор продлится с 10 по 21 января. 18 января казанцы сыграют против «Акрона» из Тольятти. Матч состоится в 16.00. А в заключительный день сбора «Рубин» сразится с болгарским «Берое». Игра запланирована на 11.00.
Информацию о трансляции контрольных матчей клуб сообщит позднее.
«Реальное время» уже писало, что «Рубин» начнет первые зимние сборы в Турции под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.
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