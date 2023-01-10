В «Рубине» определились с соперниками на первом сборе в Турции

Казанский «Рубин» опубликовал расписание первого зимнего сбора в Турции. Всего в городе Белек команда проведет 4 сбора, сообщает пресс-служба клуба.

Дебютный сбор продлится с 10 по 21 января. 18 января казанцы сыграют против «Акрона» из Тольятти. Матч состоится в 16.00. А в заключительный день сбора «Рубин» сразится с болгарским «Берое». Игра запланирована на 11.00.

Информацию о трансляции контрольных матчей клуб сообщит позднее.

Фото: ФК «Рубин»/t.me

«Реальное время» уже писало, что «Рубин» начнет первые зимние сборы в Турции под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.



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Айрат Назипов