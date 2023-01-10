Депутат Госдумы от Татарстана призвала ужесточить Уголовный кодекс для наказания артистов

Председатель Комитета Госдумы по культуре и депутат от Татарстана Елена Ямпольская заявила, что дискредитация Вооруженных сил РФ, реабилитация нацизма и экстремизм должны быть отнесены к числу тяжких преступлений. Это сделает более простым механизм лишения уехавших из России артистов госнаград и званий, сказала она «Ведомостям».

Сейчас, согласно Положению о госнаградах РФ, человека можно лишить государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

— Это всегда дополнительная мера наказания. На данный момент иных механизмов нет, — сказала Ямпольская.

Лишать званий и наград, по словам Ямпольской, нужно тех артистов, кто «запятнал себя бесповоротно так, что вернуться из этого нельзя».

Фото: duma.gov.ru

— Большинство из них этими званиями не дорожат. Это мы делаем скорее для себя. Мы не хотим, чтобы назывался народным артистом России человек, который отрезал себя от России, предал народ, — считает депутат.

По мнению главы комитета, таких артистов нужно лишить возможности зарабатывать в России, в том числе на интернет-платформах.

Накануне глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за его высказывания. Артист в ходе интервью сделал ряд антироссийских заявлений, сказав, что готов сражаться на стороне Украины.

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Айрат Назипов