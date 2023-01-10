В Татарстане в программу догазификации включат больницы, школы и «Вечные огни»

В программу догазификации в Татарстане включат 36 медицинских объектов, 22 школы и детсада, а также «Вечные огни». Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Миннебаев.

— Газ будет доведен до объекта безвозмездно, но внутри нужно будет сделать реконструкцию за счет собственника. В настоящее время взвешивается, насколько эти затраты на реконструкции являются большими, — сказал Миннебаев.

Точного срока их включения в программу нет, однако в Минпромторге ждут решения к марту 2023 года, когда правительство России, вероятно, опубликует соответствующее постановление. Не исключено, что в течение двух-трех лет все указанные объекты будут газифицированы.

Фото: скриншот трансляции

— Газификация новых социальных объектов ни в коем случае не повлияет на догазификацию наших жителей. Источники финансирования будут определены и для тех, и для других объектов. Какого-то крена здесь не будет. Денег будет предостаточно, — сказал гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.



Напомним, специалисты выявили потенциал догазификации в 18 тысяч домов. От жителей Татарстана компания получила 17 408 заявок, при этом заключено 16 380 договоров. В рамках программы газ доведен до границ участков 12 011 домов. На сегодняшний день подключено к газу порядка 6 тысяч домовладений.



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Айрат Назипов