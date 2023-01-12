Исследование: в Казани максимальная зарплата заведующего аптекой — 135 тысяч рублей

В Казани зарплатный максимум для заведующего аптекой равен 135 тысячам рублей. Особую ценность для рынка труда представляют сотрудники с высшим фармацевтическим образованием, стажем работы от двух лет. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



Аналитики выяснили, что системные знания в области организации и экономики фармации, высокий уровень управленческих компетенций также создают дополнительную ценность для специалиста.

Исследование показало, что в Казани зарплата от 40 до 45 тысяч рублей доступна любому сотруднику. Чтобы получать такое финансовое вознаграждение, работник должен иметь среднее фармацевтическое образование, действующий сертификат провизора или фармацевта, уметь работать с кассой, а также обладать опытом работы по специальности от трех лет.

Фото: ru.freepik.com

На зарплату в размере от 45 до 55 тысяч рублей могут рассчитывать сотрудники, которые знают основы техники продаж, обучения персонала, обладают навыками планирования и анализа продаж. Также у них должен быть опыт работы заместителем заведующего аптекой от одного года.

Денежное довольствие в пределах от 55 до 92 тысяч рублей смогут получить соискатели с опытом работы заведующим аптекой от двух лет. Помимо этого у кандидатов на такую зарплату должен быть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».

Самая высокая зарплата от 92 до 135 тысяч рублей будет доступна специалистам c высшим фармацевтическим образованием, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно и стажем работы заведующим аптекой от трех лет.

В декабре Казань вошла в число городов с самым высоким зарплатным предложением для водителей и курьеров. Среднее зарплатное предложение водителям в Казани, согласно исследованию, составило 101 тыс. рублей. Курьеры в столице Татарстана могут заработать в среднем 82 тыс. рублей.



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Антон Гаврилов