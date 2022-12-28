Казань вошла в число городов с самой высокой зарплатой для водителей и курьеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в число городов с самым высоким зарплатным предложением для водителей и курьеров, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный специалистами сервиса «Работа.ру».



Профессии водителя и курьера стали одними из самых востребованных в этом году. Среднее зарплатное предложение водителям в Казани, согласно исследованию, составляет 101 тыс. рублей. Курьеры в столице Татарстана могут заработать в среднем 82 тыс. рублей.

Больше всего водителям предлагают в Москве — в среднем 110 тыс. рублей. В Красноярске работнику готовы платить средний оклад в размере 103 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 98,6 тыс. рублей, в Новосибирске — 96,6 тыс. рублей.

Самое высокое зарплатное предложение для курьеров отмечено в Ростове-на-Дону — 83,9 тыс. рублей, на уровне держится предложение в Уфе — 83,4 тыс. рублей. В Екатеринбурге средний доход специалиста составляет 82 тыс. рублей, в Самаре и Перми — 79 тыс. рублей, а в Волгограде и Воронеже — 78 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Профессия водителя в Татарстане в 2022 году очень популярна. По данным на начало октября, в республике было открыто более 1,2 тысячи вакансий. За октябрь спрос на вакансию вырос на 52% по сравнению с прошлым сентябрем. На одну вакантную должность приходилось около 2,2 активного резюме.

По данным онлайн-рекрутинга hh.ru, средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре в Татарстане, составила 60,2 тыс. рублей, что на 5,2 тысячи больше, чем в сентябре. Уровень зарплат зависит от необходимого стажа: так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 57,4 тыс. рублей, а вакансии, где необходим опыт минимум от 3 лет, — 76 тыс. рублей.

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Маргарита Головатенко