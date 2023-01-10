В Татарстане автобус с 15 пассажирами съехал в кювет

Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан

В понедельник, 9 января, сотрудники Госавтоинспекции МВД по Татарстану получили информацию о том, что на 23 км автодороги Казань — Ульяновск автобус с 15 пассажирами съехал с дороги в кювет, сообщает пресс-служба МВД по республике.



Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Вскоре стало известно — инцидент случился из-за того, что водитель не смог справиться с управлением на повороте и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал, однако пассажирам пришлось просидеть в транспорте в сильный мороз, но вскоре все 15 человек были отправлены к месту назначения на другом автобусе.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Сам автобус получил механические повреждения, инспекторы ДПС с помощью спецтехники помогли вернуть автобус на проезжую часть, после чего он продолжил движение своим ходом.

Отметим, что за первые 7 дней января в Татарстане произошло 47 ДТП. Всего в результате дорожных инцидентов погибли 7 человек. Еще 77 получили травмы.



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Илина Хакимова