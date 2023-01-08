С начала января 2023 года в Татарстане произошло 47 ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

За 7 дней января в Татарстане произошло 47 ДТП. Всего в результате дорожных инцидентов погибло 7 человек. Еще 77 получили травмы. Об этом говорится в телеграм-канале госавтоинспекции Татарстана.

— Выезд на встречную полосу остается одной из главных причин дорожно-транспортного травматизма. Ни одно другое нарушение ПДД не влечет такое количество ДТП с тяжкими последствиями, — сказано в публикации.

Отмечается, что при сложных дорожных и метеорологических условиях не рекомендуется вести машину на большой скорости и совершать опасные маневры.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Также в сообщении говорится про экстренное торможение, которое позволит водителю в критической ситуации остановить автомобиль.

Напомним, что накануне произошло ДТП, причиной которого также стал выезд на встречную полосу. На 29-м км автодороги «Альметьевск — Муслюмово» (Альметьевский район) девушка — водитель автомобиля Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. Сообщалось, что девушка не выбрала безопасную скорость. В результате инцидента две пассажирки Toyota погибли.

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Антон Гаврилов