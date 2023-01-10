За сутки коронавирусом заразились 3 032 россиянина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 032 случая заражения коронавирусом. Всего за 10 января в больницах оказались 1 067 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 832 768 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 10 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 5 062 случая, а общее количество выздоровевших — 21 253 611 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За сутки коронавирус унес жизни 47 россиян, всего от инфекции скончались 394 168 человек.



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Илина Хакимова