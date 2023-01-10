Главное о коронавирусе на 10 января: морские губки подавляют «омикрон», COVID-противостояние КНР и Южной Кореи

В Татарстане COVID-19 выявили еще у 54 человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 54 человек. Всего на 10 января в республике зарегистрировано 193 847 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 224 человека, за минувшие сутки — 63. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 39 человек.

По данным на 9 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 54 человек. Всего в республике было зарегистрировано 193 793 случая COVID-19. Кроме того, 43 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 191 161 выздоровевший пациент). Число летальных исходов оставалось на уровне в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России одобрило оперативную замену штаммового состава вакцин



За последние сутки в России выявили 3 032 случая коронавируса, выздоровели 5 062 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 832 768, а выздоровевших — до 21 253 611. Госпитализировали за сутки 1 067 человек. Умерли за сутки 47 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 168 человек.

Правительство России утвердило поправки, позволяющие при необходимости оперативно обновлять штаммовый состав вакцин против COVID-19. Согласно нововведениям, для внесения изменений в регистрационное досье вакцины необходимо будет предоставить результаты доклинических исследований эффективности и безопасности препарата, а также результаты оценки реактогенности и иммуногенности нового варианта вакцины с участием не менее 50 здоровых добровольцев.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что субвариант «омикрона» «кракен» является еще одним вариантом эволюции SARS-CoV-2, который стал более заразным за счет измененной структуры спайкового белка. По его словам, ученым уже известна его генетическая структура, так как его скорость распространения очень велика.

В свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, член-корреспондент РАН Виталий Зверев отметил, что, хотя в России «кракен» пока еще не был обнаружен, его легко могут завезти туристы. Из-за связи с «омикроном» данный вариант вряд ли будет вызывать тяжелые формы заболевания, подчеркнул эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С ним согласен и вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, который добавил, что «кентавр» и «цербер», появившиеся еще задолго до «кракена», также пошли по пути большей заразности, но более легкого заболевания и меньшей летальности. Он пояснил, что все имеющиеся на данный момент варианты COVID-19 — это «омикроны» и его «двоюродные братья».

В праздничную неделю на территории Свердловской области было зафиксировано более 26,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Такое значение оказалось на 40,3% ниже, чем неделей ранее, и выше среднего многолетнего показателя на 107,9%. По данным Роспотребнадзора, доминирует грипп А (H1N1), а также выделены вирусы гриппа В, риновирусы и сезонные коронавирусы.

После новогодних каникул все школы и детские сады Липецка вернулись к очному режиму работы. Как отметили в городском департаменте образования, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом нормализовалась. Напомним, в период с 19 по 30 декабря региональное Управление Роспотребнадзора перевело все учебные заведения города в дистанционный режим.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замдиректора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. По ее словам, чаще всего двойное заболевание приходится на людей с ослабленным иммунитетом, в том числе детей и пожилых людей. Такие случаи, как правило, протекают в тяжелой форме с развитием вирусной пневмонии, отметила эксперт.

Директор Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против «кракена» пока неизвестна. По его словам, работу по изучению взаимодействия препарата с данным вариантом можно было бы провести при наличии банка сывороток, изготовленных на основе штамма. Однако подобных материалов нет, так как вирус не был обнаружен в России.

Генеральный консул России в Шэньяне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) Сергей Черненко сообщил, что снятие ограничений на российско-китайской границе касается любых категорий граждан, имеющих действующие визы. По его словам, по прибытии в страну у туристов не будут требовать «кодов здоровья», прохождения ПЦР-тестирования и обязательного карантина, но заполнить декларацию здоровья все же необходимо. Кроме того, граждане, имеющие симптомы респираторных заболеваний, могут быть подвергнуты дополнительному тестированию на наличие COVID-19.

Таиланд отменил проверку сертификатов вакцинации для въезда в страну

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 мск заразились 664 572 091 раз, 6 708 898 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 285 347). На второй строчке — Индия (44 681 439), на третьей — Франция (39 613 891), на четвертой — Германия (37 540 072), на пятой — Бразилия (36 477 214).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 096 751). За ними следуют Бразилия (694 779), Индия (530 722), Россия (386 191, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 324).



За время пандемии было сделано 13 174 441 940 инъекций вакцины против коронавируса.

Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что власти королевства отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о полной вакцинации против COVID-19 для посещения страны. Он отметил, что страна продолжает принимать туристов в соответствии с правилами от 1 октября 2022 года, когда все ограничения на въезд и режим ЧП были отменены.

Вместе с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туристов могут не пустить на ряд стыковочных рейсов в Таиланд без сертификата о вакцинации против COVID-19. Как отметили в организации, данная мера по-прежнему активна в авиакомпании Qatar Airways.

КНР приостановил выдачу краткосрочных виз для граждан Южной Кореи в ответ на меры Сеула в отношении прибывающих китайских путешественников. Напомним, власти корейской республики потребовали от граждан материкового Китая предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия. Кроме того, южнокорейские власти намерены до конца января ограничить выдачу виз, за исключением дипломатических, служебных, гуманитарных.

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В свою очередь, глава китайского МИД Цинь Ган в ходе телефонного разговора со своим южнокорейским коллегой Пак Чином выразил обеспокоенность COVID-ограничениями Сеула в отношении граждан КНР. Он отметил, что Пекин надеется на «объективный и научно обоснованный подход» южнокорейской стороны.

В ответ на слова Цинь Гана Министерство иностранных дел корейской республики заявило, что считает ужесточение противоэпидемических мер в отношении прибывающих из Китая научно обоснованным. Официальный представитель ведомства Лим Су Сок подчеркнул, что Южная Корея открыто делилась информацией с международным сообществом и продолжает доводить эту позицию до Китая по дипломатическим каналам.

Фармацевтическая компания Moderna планирует увеличить отпускную цену за одну дозу вакцины против COVID-19 для жителей США до $110—130. Сегодня производитель поставляет вакцину по цене $15—16 за первичную дозу и $26 за бустер. Для американцев вакцинация проводится бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

Фото: flickr.com

Биологи университета Британской Колумбии выяснили, что вещество алотакеталь, присутствующее в тканях североамериканских морских губок Phorbas, может подавлять размножение двух распространенных форм «омикрона» в очень низких концентрациях. По словам научного сотрудника вуза Химена Перес-Варгаса, данное соединение воздействует не на сам вирус, а на клетки зараженного. Как подчеркнул специалист, открытые вещества смогут бороться не только с имеющимися штаммами, но и с последующими вариациями вируса.

В Румынии зарегистрировали первые два случая заражения штаммом COVID-19 «кракен». Как отметили врачи из Института Матея Балша, данный штамм показал себя как один из самых агрессивных и заразных. Однако они же подчеркнули, что данный вариант отличается только с генетической точки зрения, а по клиническим проявлениям аналогичен всем другим видам «омикрона».

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь сообщил, что страна ужесточила требования для въезжающих туристов на фоне очередной вспышки коронавируса. По его словам, за прошедшее время эффективность сделанных прививок стала значительно слабее, и весной может произойти новый всплеск заболеваемости. Фам Минь Тинь призвал усилить меры по контролю заболеваемости в ключевых туристических зонах и в медучреждениях.

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Максим Кокунин