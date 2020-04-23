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«Союзмультфильм» планирует вернуть права на Чебурашку, переданные Японии

23:57, 23.04.2020
«Союзмультфильм» планирует вернуть права на Чебурашку, переданные Японии
Фото: wikimedia.org

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о намерении вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне.

Как уточнили в пресс-службе компании, на данный момент между российской и японской сторонами есть ряд разногласий по поводу срока действия договора и его условий, поскольку в «Союзмультфильме» считают текущую версию договора недействительной.

«Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что для детей школьного возраста в Альметьевске совместно с ПАО «Татнефть» откроют студию «Союзмультфильма».

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